«Русмолко» открыла молочный комплекс в Пензенской области

«Русская молочная компания» ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса замкнутого цикла на 2 500 голов дойного стада вблизи с. Балтинка Сердобского района Пензенской области.

Комплекс строится в рамках реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей, запущенной «Русмолко» летом 2019 года.

Комплекс состоит из 7 коровников, 4 телятников, доильно-молочного блока с 2 доильными залами «Карусель». Внутри расположен комбифуражный склад и силосно-сенажные траншеи для хранения запаса кормов, а также другая инфраструктура. Общая площадь зданий и сооружений составляет 67 га.

Молочный комплекс — пример внедрения новых технологий. Все производственные процессы объединены в единую «АйТи"-систему, позволяющую вести постоянный мониторинг всех видов технологических работ и животных. Инновационная система подготовки к доению позволяет улучшить молокоотдачу у животных. В коровниках функционируют роботы, обеспечивающие доступность смеси на кормовом столе.

Особое внимание уделено условиям содержания и выращивания животных: установлена современная система вентиляции, внедрена улучшенная система расположения стойл в коровниках, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада.

Также внедрена инновационная система выращивания телят с рождения до 2 месяцев, которая предусматривает применение автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга здоровья.

Действует и система переработки продуктов жизнедеятельности животных, предприятие отвечает высоким стандартам бережного отношения к окружающей среде. На ферме производится очистка промышленных стоков и используются энергосберегающие технологии.

Сейчас на предприятии работает 197 человек.

На втором этапе предполагается увеличение мощности молочного комплекса до 5,2 тыс. коров, а общее поголовье — до 10,4 тыс. животных. Вторая очередь будет запущена в четвертом квартале 2020 года. «Новый комплекс позволит «Русмолко» нарастить суточный надой с сегодняшних 255 т до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 тыс. т молока в год.

Расширением предусмотрено строительство 2 коровников для дойного стада и помещений для телят: 2 телятников, 1 восьмирядного телятника, 2 открытых навесов для телят 6-12 месяцев на 400 голов каждый. В результате общее поголовье превысит 16 000 голов, а производство молока увеличится до 250 тонн в день. На предприятии будет создано свыше 350 рабочих мест.