«Швабе» начал производство новой модели спектрорефрактометра для экспресс-контроля качества топлива

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Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал производство портативного прибора спектрорефрактометра АББЕ IRF-479А, позволяющего за минуту проверить качество моторного топлива. «Разработка холдинга позволит оперативно определять основные эксплуатационные характеристики бензина, дизельного топлива и керосина», — сообщает пресс-служба «Швабе».

Применять устройство автомобилисты могут самостоятельно, так как это не требует специальных навыков, отмечается в сообщении. Основными заказчиками станут центры независимой технической экспертизы транспортных средств и дистрибьюторы аналитического оборудования. Изделие позволяет за минуту с помощью идентификационной карты или запрограммированного смартфона определить долю ароматики, октановое число бензинов, цетановое число, морозоустойчивость дизельного топлива, высоту некоптящего пламени и нагарный фактор керосинов, говорится в сообщении.

Компания намерена в ближайшее время внедрить технологию для использования ее в процессе перекачки топлива.

«По сравнению с существующими приборами для экспресс-контроля качества моторных топлив наша технология дает больше достоверной информации об основных эксплуатационных характеристиках моторных топлив за короткое время. При эксплуатации от пользователя не требуются расходные материалы, а также дополнительные вложения и затраты», — пояснил гендиректор «Швабе — Технологическая лаборатория» Андрей Коньков.