Росавиация сертифицировала систему аварийного приводнения «Ансата»

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сертифицировало установку системы аварийного приводнения на вертолет «Ансат». Она предназначена для экстренной посадки на воду и служит для спасения жизней пассажиров и экипажа. Кроме того, Росавиация выдала Казанскому вертолетному заводу холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета «Ансат».

Испытания системы аварийного приводнения (АПВ) проводились на летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода. Программа включала оценку летно-технических характеристик вертолета с упакованными и с наполненными баллонетами — камерами из эластичного материала, обеспечивающими плавучесть машины. Также измерялось время наполнения баллонет в полете. При наземных испытаниях оценивалось приведение в действие спасательных плотов и возможность эвакуации пассажиров и экипажа из вертолета через аварийные выходы.

«Казанский вертолетный завод получил заключение о плавучести и устойчивости вертолета „Ансат“ при волнении 4 балла по шкале Всемирной метеорологической организации — по результатам модельных испытаний Центрального аэрогидродинамического института в бассейне и на открытой воде. Отмечу, что благодаря этой системе на вертолете „Ансат“ обеспечена безопасная эвакуация пассажиров и экипажа на спасательные плоты при аварийном приводнении», — сообщил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

«Ансаты», оборудованные системой аварийного приводнения, смогут выполнять полеты над обширными водными пространствами, а также участвовать в поисково-спасательных операциях. Система АПВ будет устанавливаться опционально, по требованию заказчика.

Также у «Ансата» сертифицировано увеличение ограничения летной годности основных агрегатов вертолета, таких как втулка несущего винта, рулевой винт, оперение и т. д. Это позволит сократить затраты на замену деталей и существенно снизить стоимость технического обслуживания вертолета и летного часа в целом.

Данные изменения делают вертолет «Ансат» еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и повышают его конкурентоспособность по сравнению с зарубежной вертолетной техникой.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.