Программа сертификации, начавшаяся после первого полета 2 сентября, продолжается.

По состоянию на 1 декабря завершены не только летные испытания, но и девять программ стендовых испытаний. Информацию подтвердил Алексей Гарипов, заместитель генерального директора — главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода.

«Ансат-М» представляет собой полностью импортозамещенную версию. Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-650 В производства Объединенной двигателестроительной корпорации, а также модернизированным фюзеляжем и современной бортовой авионикой.

В ноябре обновленная модель была продемонстрирована на международном авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2025), где состоялась ее мировая премьера.

Вопросы сертификации «Ансата-М» и двух других новых вертолетов находятся на контроле у руководства Росавиации, рассказали в Ростехе. Ход работ обсуждался на специальном заседании штаба под руководством Дмитрия Ядрова в рамках проекта «Гражданская авиация».