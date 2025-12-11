Десять полетов и девять программ: «Ансат-М» приближается к финалу испытаний
Программа сертификации, начавшаяся после первого полета 2 сентября, продолжается.
По состоянию на 1 декабря завершены не только летные испытания, но и девять программ стендовых испытаний. Информацию подтвердил Алексей Гарипов, заместитель генерального директора — главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода.
«Ансат-М» представляет собой полностью импортозамещенную версию. Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-650 В производства Объединенной двигателестроительной корпорации, а также модернизированным фюзеляжем и современной бортовой авионикой.
В ноябре обновленная модель была продемонстрирована на международном авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2025), где состоялась ее мировая премьера.
Вопросы сертификации «Ансата-М» и двух других новых вертолетов находятся на контроле у руководства Росавиации, рассказали в Ростехе. Ход работ обсуждался на специальном заседании штаба под руководством Дмитрия Ядрова в рамках проекта «Гражданская авиация».
