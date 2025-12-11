MAX
Bionysheva_Elena Авиация

Десять полетов и девять программ: «Ансат-М» приближается к финалу испытаний

Программа сертификации, начавшаяся после первого полета 2 сентября, продолжается.

По состоянию на 1 декабря завершены не только летные испытания, но и девять программ стендовых испытаний. Информацию подтвердил Алексей Гарипов, заместитель генерального директора — главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода.

«Ансат-М» представляет собой полностью импортозамещенную версию. Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-650 В производства Объединенной двигателестроительной корпорации, а также модернизированным фюзеляжем и современной бортовой авионикой.

В ноябре обновленная модель была продемонстрирована на международном авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2025), где состоялась ее мировая премьера.

Вопросы сертификации «Ансата-М» и двух других новых вертолетов находятся на контроле у руководства Росавиации, рассказали в Ростехе. Ход работ обсуждался на специальном заседании штаба под руководством Дмитрия Ядрова в рамках проекта «Гражданская авиация».

Источник: t.me

Комментарии 3

  • Badassgoliath Badassgoliath11.12.25 13:13:11
    Вопросы сертификации «Ансата-М» и двух других новых вертолетов находятся на контроле у руководства Росавиации,


    Два других вертолёта это Ка-62 и?

    • Нет аватара vlTepes11.12.25 13:25:38

      Возможно Ми-34М1 — он с одним ВК-650. И первый полет ВК-650 именно на нем совершил

    • Krutenn Krutenn11.12.25 18:25:39

      Ка-226 ещё точно. Плюс в Дагестане этот двигатель ждут…

