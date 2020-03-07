Завод спецтехники с Урала выпустил самый большой полуприцеп-бензовоз
Как сообщила пресс-служба компании «УралСпецТранс», завод разработал и освоил выпуск новой модели трехосного 45 кубового полуприцеп-бензовоза ППЦ 45П-35ДЛ-4, предназначенного для перевозки ГСМ.
Ранее завод выпускал модели с максимальным объемом цистерны 40 куб.м.
Цистерна состоит из 4 изолированных секций объемом 12,4 + 10,6 + 10,6 + 11,5 м3.
Новая модель стала 64 -й моделью в линейке, выпускаемых заводом рамных трехосных полуприцеп-бензовозов с цистернами емкостью от 21 до 45 м3 .
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