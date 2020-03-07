Компания «Медплант» наладила производство автоматического портативного дозатора лекарств

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Дозатор шприцевый (насос) предназначен для длительной инфузии препаратов пациенту с заданной скоростью. Первые дозаторы «ДШП 5-20 — Шмель» поступили в продажу в конце января 2019 года.

Автоматический портативный дозатор будет незаменим в работе службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военных врачей и других служб, оказывающих первую, экстренную и скорую медицинскую помощь.

Отличительной особенностью данного аппарата в группе компактных автоматических портативных дозаторов является наличие режима СЛР и удобного интерфейса управления. Это позволяет максимально упростить работу с аппаратом: требуется задавать только один параметр — скорость инфузии.

В сочетании с малыми размерами, массой и невысокой ценой аппарат является очень удобным устройством для работы в условиях оказания экстренной медицинской помощи, особенно в полевых условиях. Можно использовать трехдетальные шприцы однократного применения с объемом заполнения от 5 до 20 мл.