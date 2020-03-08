Русэлпром изготовил гидрогенераторы для строящихся Белопорожских ГЭС
Концерн РУСЭЛПРОМ поставил гидрогенераторы для Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Карелии. Для этого проекта концерн изготовил четыре электрические машины мощностью по 12,4 МВт каждая с системами возбуждения и системами мониторинга. А особенностью проекта стало большое количество датчиков на каждом генераторе — по 84, они обеспечивают мониторинг 19 параметров системы для бесперебойной работы оборудования.
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08.03.2001:25:27