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Русэлпром изготовил гидрогенераторы для строящихся Белопорожских ГЭС

 © ruselprom.ru

Концерн РУСЭЛПРОМ поставил гидрогенераторы для Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Карелии. Для этого проекта концерн изготовил четыре электрические машины мощностью по 12,4 МВт каждая с системами возбуждения и системами мониторинга. А особенностью проекта стало большое количество датчиков на каждом генераторе — по 84, они обеспечивают мониторинг 19 параметров системы для бесперебойной работы оборудования.

 © ruselprom.ru

 © ruselprom.ru

 © ruselprom.ru
Источник: http://www.ruselprom.ru/about/press...eneratory-dlya-beloporozhskikh-ges/

Русэлпром, Белопорожские ГЭС, ГЭС, гидрогенератор
  • Human RS Human RS
    08.03.2001:25:27

    Новость интересна еще и свежими (февраль месяц) фотками самой стройки двух новых ГЭС в Карелии. Запуск ГЭС запланирован на этот год.

    Отредактировано: Human RS~01:25 08.03.20
    #1191455
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