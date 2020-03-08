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Агропром и пищевая промышленность

В Республике Крым реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды»

 © rk.gov.ru

Трассу «Таврида» украсит лавандовый пояс. В Республике Крым с 2017 года реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды». ООО «Агрофирма «Тургеневская» ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Таврида». Сегодня агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров земель, также успешно занимается их переработкой.

В настоящий момент на полях крымской агрофирмы посажено 172 гектара лаванды узколистной и 24 гектара розы эфиромасличной в Бахчисарайском районе.

Агрофирма успешно развивается: в прошлом году предприятие увеличило лавандовые поля на 58 гектаров. Руководство агрофирмы планирует открытие двух новых отделений — в республике и Севастополе, увеличение плантаций лаванды на более чем 500 гектаров. Также запланирована покупка и разработка современной лавандоуборочной техники, создание крупного центра переработки эфиромасличных культур, и внедрение мобильных перерабатывающих установок.

В 2020 году впервые аграрии получат господдержку на развитие эфиромасличной отрасли в размере 25 млн рублей. Благодаря республиканским средствам, к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 000 гектаров — лаванды узколистной.

 © rk.gov.ru
Источник: https://rk.gov.ru/ru/article/show/7208

Крым, Агрофирма Тургеневская, Лавандовый пояс Тавриды
  • Комментарий удален
    • Human RS Human RS
      08.03.2002:02:50

         

      #1191460
      • Badassgoliath Badassgoliath
        08.03.2006:23:25

        Да ладно. Гражданин явно пошутил. По крайней мере, хотел пошутить.

        И хотя шутка не из тех, что достойны кучи плюсов, но и минусовать особо не за что.

        #1191477
    • Комментарий удален
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.03.2010:18:22

    Да ладно. Гражданин явно пошутил. По крайней мере, хотел пошутить.

    Ну пока с утра будем считать, что у товарищей праздничное шутливое настроение. Надеюсь, они в течение дня не переборщат.

    #1191490
  • Нет аватара Вяхирь
    08.03.2010:48:02

    Какая красивая задумка!

    #1191493
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