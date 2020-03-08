В Республике Крым реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды»

© rk.gov.ru

Трассу «Таврида» украсит лавандовый пояс. В Республике Крым с 2017 года реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды». ООО «Агрофирма «Тургеневская» ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Таврида». Сегодня агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров земель, также успешно занимается их переработкой.

В настоящий момент на полях крымской агрофирмы посажено 172 гектара лаванды узколистной и 24 гектара розы эфиромасличной в Бахчисарайском районе.

Агрофирма успешно развивается: в прошлом году предприятие увеличило лавандовые поля на 58 гектаров. Руководство агрофирмы планирует открытие двух новых отделений — в республике и Севастополе, увеличение плантаций лаванды на более чем 500 гектаров. Также запланирована покупка и разработка современной лавандоуборочной техники, создание крупного центра переработки эфиромасличных культур, и внедрение мобильных перерабатывающих установок.

В 2020 году впервые аграрии получат господдержку на развитие эфиромасличной отрасли в размере 25 млн рублей. Благодаря республиканским средствам, к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 000 гектаров — лаванды узколистной.

© rk.gov.ru