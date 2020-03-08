В составе ретро-поезда на маршруты СевЖД вышел отреставрированный послевоенный паровоз П36-0147

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В г. Шарья Костромской области на несколько часов прибыл ретро-поезд. Во главе состава гордость шарьинцев — паровоз П-36.

В течение 30 лет он стоял на привокзальной площади как памятник в честь образования железнодорожного узла станции Шарья, а прошлым летом прямо с постамента был отправлен на капитальный ремонт в депо Сальск. И вот спустя год — он вновь в строю, точнее на рельсах. Этой весной П-36, построенный в 1955 году на Коломенском заводе, вернулся на Северную железную дорогу для использования в ретро-движении. Несмотря на возраст, а ему уже 64 года, паровоз, работающий на угле и воде, бегает быстро.

Мощность паровоза — три тысячи лошадиных сил, это как десять спортивных иномарок. Родного «Генерала» в Шарье встречали по-домашнему: десятки рук поднялись вверх, приветствуя паровоз с перрона. С воздушными шарами, со слезами на глазах улыбались железнодорожники. Шарьинцев П-36 приветствовал своим знаменитым гудком и густыми клубами дыма, рассказывает газета «Ветлужский край».

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Город Шарья в Костромской области своим основанием и развитием обязан именно железной дороге, проложенной здесь в начале ХХ века. Населенный пункт назвали по имени реки Шарья. Статус рабочего поселка Шарья получила в 1929 году, но строительство железной дороги Вологда-Вятка началось гораздо раньше — в 1903-м. Спустя три года 24 ноября состоялось официальное открытие движения паровозов через ст.Шарья.

© trainpix.org

Шарья стала одной из крупных веерных заправочных станцией. Депо с 21 стойлом, с поворотным кругом (веером) для развертывания паровозов и заправки их водой и топливом — на таких станциях сменялись поездные бригады. Станция Шарья получила самое развитое инженерно-техническое хозяйство.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!