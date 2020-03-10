В Астраханской области после ремонта открыли мост через реку Караульная

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В Красноярском районе Астраханской области в июне 2019 г. был завершён капитальный ремонт мостового перехода через реку Караульная на км 26+890 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана.

Несколько лет назад мост признали аварийным и включили в региональную программу «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». В 2017 году подрядная организация АО «Агроспецмонтаж» вышла на объект.

За 1,5 года мостовики капитально отремонтировали сооружение: выполнили работы по ремонту мостового полотна, пролётных строений и опор, сопряжения моста с насыпью. Заменили деформационные швы, переходные плиты, опорные части, обустроили пешеходную зону, установили новые перильные и барьерные ограждения, установили дорожные знаки. Произвели укрепление откосов габионами и посевом трав, уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли горизонтальную дорожную разметку с применением термопластичных материалов.

На всех этапах ремонта привлечённая аккредитованная лаборатория и сотрудники Управления по капитальному строительству Астраханской области осуществляли строительный контроль за качеством выполнения работ и соответствием проектным решениям. Эксперты констатируют, что все работы выполнены в установленный срок и с соответствующим качеством.