В Кировской области ввели в эксплуатацию новый мост через реку Юрья

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В 2 октября 2019 года в Юрьянском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Юрья.

Объект капитального строительства расположен на автомобильной дороге Юрья — Первомайский в Юрьянском районе и входит в состав автодороги общего пользования межмуниципального значения.

Государственный контракт по реконструкции моста заключили в июне 2018 года. Его стоимость составила более 100 млн рублей.

Строители провели работы по реконструкции железобетонного моста длиной более 68 метров и шириной восемь метров с тротуарами по обеим сторонам моста шириной два метра. Длина подходов к мосту составила почти 400 метров. Разрешение на ввод нового объекта, полностью соответствующего госконтракту, получено 30 сентября.