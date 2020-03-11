В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2»
Новый универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в Южно-Сахалинске принимает в своих стенах юных воспитанников спортивной школы «Кристалл».
Комплекс включает в себя площадки для тренировочного процесса по хоккею,фигурному катанию,гимнастическим спортом и боксу.
Источник: https://sakhalin.info/news/186010
Читайте также...
- На Сахалине открылся биатлонный комплекс
- На Сахалине после реконструкции открылся детский спортивный лагерь «Восток»
- На Сахалине открыт новый стадион
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!