В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2»

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Новый универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в Южно-Сахалинске принимает в своих стенах юных воспитанников спортивной школы «Кристалл».

Комплекс включает в себя площадки для тренировочного процесса по хоккею,фигурному катанию,гимнастическим спортом и боксу.

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© static.sakh.com

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