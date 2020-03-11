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Спортивные объекты

В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2»

 © stimol.admsakhalin.ru

Новый универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в Южно-Сахалинске принимает в своих стенах юных воспитанников спортивной школы «Кристалл».

Комплекс включает в себя площадки для тренировочного процесса по хоккею,фигурному катанию,гимнастическим спортом и боксу.

 © sakhalin.info

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com
Источник: https://sakhalin.info/news/186010

спортивные объекты, Сахалинская область
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