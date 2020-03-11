На Новосибирском авиаремонтном заводе завершена реконструкция корпуса окончательной сборки

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Новосибирский авиаремонтный завод холдинга «Вертолеты России» завершил реконструкцию корпуса окончательной сборки вертолетов. Реконструкция цеха позволит увеличить объёмы выполняемых работ на 50%.

Реконструкция корпуса площадью более 8 тыс. квадратных метров прошла в рамках инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Бюджет проекта — порядка 160 млн рублей.

Этот проект — часть масштабной программы технического перевооружения и модернизации производства, которую холдинг «Вертолеты России» реализует с 2009 года. За это время на девяти предприятиях уже построено и модернизировано 26 объектов, в том числе 4 проекта в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса.

Новые грузоподъемные механизмы для установки и снятия тяжелых агрегатов и увеличение высоты корпуса помогут провозить все виды ремонтных работ на одной площадке. За счет внедрения теплоизоляционных материалов и светодиодного освещения была повышена энергоэффективность производства.

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В этом цехе НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26, или до 48 вертолетов Ми-8/17 в год.

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