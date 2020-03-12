Хоккейную площадку открыли в Сегеже
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Ледовый корт построен по поручению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.
Площадка представляет из себя крытый хоккейный корт, а также здание административно — бытового комплекса, где посетители объекта смогут готовиться к занятиям спортом в комфортных условиях.
Крытая хоккейная площадка на улице Солунина в Сегеже построена рядом со стадионом за счет внебюджетных источников. Площадка похожа на ту, которая успешно работает в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.
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