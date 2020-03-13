Рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» открылся в Томской области

© www.riatomsk.ru

Компания «Рыбная тема» запустила в поселке Предтеченск под Томском рыбоперерабатывающий завод мощностью до 3 тысяч тонн в год; на первом этапе завод будет выпускать 143 наименования.

После выхода на проектную мощность на заводе будет работать порядка 70 человек, а ассортимент увеличится до 300 наименований (в момент запуска завод выпускает 143 наименования продукции от подкопченной и вяленной рыбы, до пресервов, рыбных полуфабрикатов и салатов).

Общая стоимость проекта составила 106 млн рублей.

В 2020 году в Томской области планируется открыть ещё одно предприятие по переработке рыбы — рыбоконсервный завод в Александровском районе.

Производственная площадь завода компании «Рыбная тема» — 3 тысячи квадратных метров. На них установлено самое современное рыбоперерабатывающее оборудование. На предприятии создан полный производственный цикл — от момента закупки сырья (речная, озерная и морская рыба) до реализации готовой продукции через сети «Рыбная тема» и «ЛАМА».

© www.riatomsk.ru

Проект был реализован, в том числе, благодаря поддержке из областного бюджета в размере 37,5 млн рублей. Из них 35 миллионов — целевой грант на приобретение технологического оборудования, 2,5 миллиона — субсидия на возмещение половины затрат на покупку коптильных камер.