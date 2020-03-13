В Улан-Удэ открываются 10 новых детских садов

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В столице Бурятии открыты первые три детских сада из десяти запланированных к открытию в ближайшее время.

Филиал детского сада «Рябинушка» № 95/2 открылся в 111 микрорайоне, другой корпус «Рябинушки» № 95/3 заработал в 115 квартале. Также по улице Толстихина детей принял детсад «Сэсэг» № 27/2. Все дошкольные учреждения рассчитаны на 280 мест. Созданы группы для детей от 1,5 лет.

В 2019 году в городе построено и выкуплено 10 новых детских садов на сумму 2,5 млрд рублей. В них будет создано порядка 2500 мест.

Масштабное строительство дошкольных учреждений в Улан-Удэ стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что до апреля 2020 года все сады будут открыты.