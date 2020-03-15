В Алтайском крае отремонтировали мост через Большую Речку

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Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» в начале декабря 2019 г. ввело в эксплуатацию после капитального ремонта мост через Большую Речку в Троицком районе. Объект расположен на 288 километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Опоры моста обновили, их расширили и обеспечили дополнительное усиление, заменили опорные части и балки пролетных строений. Проезжую часть расширили с 10 до 11,5 метра, покрытие выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Деформационные швы перекрытого типа обеспечат долговечность конструкции и комфортный проезд, отмечают в Упрдор «Алтай». Здесь также заменили перильные ограждения и обновили систему водоотвода.

Всего в 2019 году на федеральных дорогах Алтайского края обновили три моста. В ноябре открыли движение по новому мосту через Чумыш в Тальменском районе и по капитально отремонтированному мосту через Ишу в Красногорском районе. Кроме того, ремонтные работы прошли на путепроводах в поселках Сибирский (189 километр) и Казачий (192 километр), а также на мосту через реку Лосиху в районе Баюновских Ключей. На путепроводе на 190 километре Чуйского тракта отремонтировали деформационные швы, выполнили берегоукрепление реки Чемровка в районе моста (335 километр).

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