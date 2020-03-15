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Дорожное строительство

В Нерюнгринском районе Якутии капитально отремонтирован мост через ручей Раздольный

 © www.sakha.gov.ru

Искусственное сооружение, расположенное на км 441 + 526 федеральной трассы «Лена», было приведено в нормативное состояние в ходе ремонтных работ.

Федеральные дорожники восстановили и окрасили опоры моста и пролетных строений. Мостовое полотно получило новое двуслойное покрытие: нижний слой из бетона армированного стальной фиброй, а верхний — из плотной асфальтобетонной смеси.

Обеспечен водоотвод искусственного сооружения путем устройства водоотводных лотков вдоль пролетов моста и по откосам насыпи. Мостовики заменили деформационные швы. Русло и береговые опоры укрепили габионными конструкциями. Кроме того, установлено новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и оборудованы лестничные сходы. Автодорога А-360 «Лена» (Невер-Якутск), общей протяженностью 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена».
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3095381

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Якутия, мост
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