В ОЭЗ «Дубна» начато производство консолей для медучреждений

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Российский разработчик инновационных продуктов в области медицины резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» начала производство потолочных медицинских консолей. Оборудование в основном состоит из высококачественных отечественных комплектующих.

Важной особенностью потолочных медицинских консолей является их универсальность, а также то, что большая часть комплектующих отечественного производства. Подвесные системы представляют собой шкаф источников медицинских газов, на котором размещаются разъемы быстрого соединения медицинских газов и вакуума, электрические розетки для подвода электропитания к рабочему месту специалистов и слаботочные розетки для передачи данных. Также на консоли возможно установить разъемы для отвода анестезиологических газов и разъемы для подачи сжатого воздуха, который обеспечивает работу пневмоинструмента.

Выпустить универсальные подвесные системы CADUCEUS на отечественный рынок планируется с июня 2020 года. Но компания «ВестМедГрупп» уже получает запросы на производство высокотехнологичного оборудования от медицинских учреждений. Например, в настоящее время производится сборка консолей по предзаказу от одной из крупнейших сетей медицинских центров в России. Заказчиков резидента ОЭЗ «Дубна» привлекает доступность продукции, отвечающей современным требованиям и стандартам качества, а также широкий спектр услуг по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию. Использование высококачественных материалов и комплектующих гарантирует надежность и долговечность работы оборудования, выпускаемого резидентом особой экономической зоны под брендом CADUCEUS.

Квалифицированная медицинская помощь, оказанная в операционной, спасает человеческие жизни, способствует восстановлению здоровья пациентов. Успешный исход зависит не только от уровня подготовки медицинского персонала, но и от имеющегося в учреждениях здравоохранения высокотехнологичного оборудования. В экстренных ситуациях важно обеспечить оперативную подачу медицинских газов и электропитания к рабочему месту медиков, а также свободный доступ к пациенту. Именно такую задачу решают уникальные подвесные системы жизнеобеспечения CADUCEUS.

На выставках, форумах, в том числе международных, где компания «ВестМедГрупп» демонстрировала данную продукцию, экспертами в области медицины были отмечены детальная научная проектно-конструкторская и технологическая проработка, а также современные решения для облегчения работы медицинского персонала. Угол поворота шкафа источников медицинских газов до 360 градусов делает консоль мобильной в использовании, а ручной тормоз поможет зафиксировать систему в удобной точке пространства. Медицинские рельсы для крепления навесного оборудования с несущей способностью до 25 кг позволяют эргономично разместить необходимое для медицинского персонала оборудование.

При создании потолочных медицинских консолей CADUCEUS опытные инженеры и технические специалисты «ВестМедГрупп» продумали каждую деталь. Например, в качестве материала для изготовления подвесных систем использован алюминий с порошковым покрытием, имеющим специальный состав, обеспечивающий простоту очистки и гигиеничность конструкции. Широкий модельный ряд систем жизнеобеспечения представлен в различных модификациях, позволяющих использовать их в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.