Началась полноценная эксплуатация ж/д инфраструктуры комплекса Логопром Кстово
Началась полноценная эксплуатация железнодорожной инфраструктуры мультимодального терминала в Поволжье — Логопром Кстово, следует из сообщения компании.
«Семнадцатого марта 2020 года, с путей станции Кстово, на пути необщего пользования мультимодального логистического комплекса Логопром Кстово был подан первый железнодорожный эшелон», — говорится в сообщении компании.
Там отмечают, что несколько последних недель шла активная работа по запуску железнодорожных путей в реальную эксплуатацию. В результате мультимодальный комплекс задействовал инфраструктуру всех трех видов транспорта.
Тримодальный логистический комплекс Кстово расположен на 933 км судового хода реки Волга, в 10 км от Нижнего Новгорода. Соединен железнодорожной веткой со станцией Кстово Горьковской железной дороги.
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