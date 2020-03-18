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Нижневартовск — второй по величине город Ханты-Мансийского автономного округа с населением 276 тысяч человек. От административного центра Югры Ханты-Мансийска он находится на расстоянии более 500 километров. Своим развитием Нижневартовск обязан развитию нефтяной отрасли — тут её добывают с 1960-х годов.

1. Пристань на месте будущего города появилась на реке Обь ещё в 1870-х годах, в начале XX века тут был небольшой посёлок. Бурное строительство в посёлке благодаря разработке нефтяного месторождения к северу от Нижневартовска. Уже к концу 1970-х годов тут добывали треть всей нефти СССР.

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2. Город стоит у излучины на правом берегу Оби и окружён болотами.

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3. Храм Рождества Христова.

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4. Храм Рождества Христова — одна из главных достопримечательностей города, издалека заметная благодаря золотым куполам.

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5. В 1960-х годах на месте регулярных кварталов стояли деревянные временные бараки первых нефтяников. Теперь тут ровная сетка улиц.

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6. На 48-метровой стеле у Оби установлен флаг Нижневартовска. Три его цвета символизируют синие воды и небо Югры, белоснежные просторы Севера и золотые богатства Самотлора.

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7. Улица Ленина — главная магистраль города длиной более 5 км. Она меняет направление у Комсомольского бульвара, повторяя изгиб русла Оби.

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8. В названиях компаний Нижневартовска часто встречается «Север». На этом здании на углу улиц Ленина и Дружбы народов слово появилось благодаря ресторану.

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9. У многих зданий в Нижневартовске — скатные крыши. Снега тут выпадает много, покров может сохраняться с октября по май. На фото — здание на улице Дружбы Народов, 25.

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10. Пересечение улиц Ленина и Дружбы Народов.

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11. Река Обь огибает Нижневартовск с юга (панорама кликабельна — 2500 px). © img.geliophoto.com 12. Дворец искусств на улице Ленина, 7 — крупнейшая в городе культурная площадка. Тут работают детские кружки и проходят культурные мероприятия. Фасадом здание обращено к улице Ленина и площади Нефтяников.

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13. Перед Дворцом искусств разбит сквер, зимой тут заливают каток. За зданием — бульвар проспекта Победы.

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14. Дворец искусства венчает крыша в форме пирамиды.

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15. Изначально Нижневартовск застраивали хрущёвками. Сейчас тут строят жилые дома высотой до 20 этажей.

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16. Железнодорожный вокзал Нижневартовска построен в 2002 году. Это самое большое в мире здание вокзала на конечной железнодорожной ветке.

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17. Железная дорога проложена в Нижневартовск в 1979 году. Сейчас город имеет прямое сообщение с Москвой, Екатеринбургом, Челябинском, Омском, городами Урала и Европейской части России.

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18. Панорама ночной улицы Ленина.

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19. Рябиновый бульвар — променад внутри жилого квартала между улицами Таёжной и 60 лет Октября.

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20. Продолжительность зимы в Нижневартовске — около 200 дней. Город, как и вся Югра, приравнен к районам Крайнего Севера.

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21. На крыше администрации Нижневартовска на улице Таёжной — российский триколор и флаги города и Югры.

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22. Улица 60 лет Октября идёт параллельно улице Ленина и тоже меняет направление вместе с руслом Оби.

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23. Самое оригинальное сооружение Нижневартовская — Памятник нефтяникам. Перевёрнутая пирамида, напоминающая буровую установку, установлена на четырёх опорах.

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24. Комплекс «Олимпия» на углу улиц Мира и Чапаева — крупнейший в городе круглогодичный спортивный объект.

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25. На улице Пикмана у берега Оби строится мечеть с четырьмя минаретами.

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26. Здание с самой яркой ночной подсветкой — офис Нижневартовской энергосбытовой компании на улице Ленина, 34.

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27. Вид на Нижневартовск с юго-восточной окраины города (панорама кликабельна — 2500 px). © img.geliophoto.com 28. Многие нижневартовцы ценят свой город за компактность — практически в любую точку города можно добраться быстро, в том числе пешком.

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29. Новые микрорайоны около улицы Героев Самотлора в восточной части города города. Большинство домов — 12-этажные.

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30. На двух фасадах дома по адресу улица Салманова, 7 нанесено граффити «Ракета в космос».

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31. Морозная дымка над улицей Мира.

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32. Граффити «Радуга на Самотлорской земле» на жилом доме по адресу Восточный проезд, 5.

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33. К восточной границе города примыкает небольшое озеро Эмтор.

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