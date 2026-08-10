«СибурТюменьГаз» увеличивaeт поставки легких углеводородов с Южно-Балыского ГПЗ на «ЗапСибНефтехим»
На Южно-Балыкском газоперерабатывающем заводе «СибурТюменьГаза» завершён первый этап проекта по увеличению поставок широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на завод «ЗапСибНефтехим», говорится в сообщении «Сибура».Проведенные испытания подтвердили возможность увеличить объем транспортировки ШФЛУ с 70 до 120 тонн в час без изменения качества продукции и стабильности технологических процессов.
«В перспективе реализация проекта позволит дополнительно направлять на переработку до 100 тысяч тонн сырья в год», — отмечается в сообщении компании.
Широкая фракция легких углеводородов — основное сырье для производства этилена, из которого затем выпускают полиэтилен. Этот материал используется при производстве упаковки, медицинских изделий, труб, строительных материалов, автомобильных компонентов и другой продукции, востребованной в самых разных отраслях экономики.«СибурТюменьГаз» — дочернее предприятие «Сибура», расположено в Нижневартовске (ХМАО). В составе «СибурТюменьГаза» действуют семь газоперерабатывающих заводов, которые перерабатывают попутный нефтяной газ в сырье для нефтехимических и химических предприятий: Южно-Балыкский, Губкинский, Вынгапуровский, Нижневартовский, Белозерный, Южно-Приобский (СП с ООО «Газпромнефть-Хантос»), «Няганьгазпереработка». В состав компании входит также Региональный центр обеспечения производства.«ЗапСибНефтехим» — это нефтехимический комплекс «Сибура» в Тобольске мощностью производства 2,5 млн тонн базовых полимеров в год.
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