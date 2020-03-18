На Нижнетагильском машиностроительном заводе изготовили печь для производства катализаторов
На производственной площадке ООО ПК «Нижнетагильский машиностроительный завод» (входит ЗАО «НПП «Машпром») прошли заводские испытания конвейерной печи.
Данная печь была ранее изготовлена на собственных производственных площадках. Температура теплоносителя в процессе эксплуатации достигает 200 °C. Для безопасной эксплуатации оборудования предусмотрена теплоизоляция и ограждения, сообщили на предприятии.
Новая печь предназначена для нового комплекса по производству катализаторов. Его строительство начато в 2019 году на территории Омского нефтеперерабатывающего завода. Катализаторы процессов гидроочистки и гидрокрекинга, которые на сегодняшний день не производятся в России, — это важнейшие компоненты, обеспечивающие глубокую переработку нефти.
Комфортную эксплуатацию оборудования обеспечивают высокий уровень автоматизации, низкий уровень шума, удобный доступ в зоны обслуживания.С целью приёмки оборудования на заводских испытаниях присутствовала комиссия заказчика — ООО «Газпромнефть-КС».
Заводские испытания прошли успешно. Оборудование было передано в упаковку для постановки на хранение до начала монтажных работ.
Читайте также...
- Завод «Уральские локомотивы» выпустил сотый электропоезд «Ласточка»
- Уралмашзавод произвел самую крупную в России шахтную подъемную машину
- Уралмашзавод представил первый в России карьерный гидравлический экскаватор