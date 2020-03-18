На Нижнетагильском машиностроительном заводе изготовили печь для производства катализаторов

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На производственной площадке ООО ПК «Нижнетагильский машиностроительный завод» (входит ЗАО «НПП «Машпром») прошли заводские испытания конвейерной печи.

Данная печь была ранее изготовлена на собственных производственных площадках. Температура теплоносителя в процессе эксплуатации достигает 200 °C. Для безопасной эксплуатации оборудования предусмотрена теплоизоляция и ограждения, сообщили на предприятии.

Новая печь предназначена для нового комплекса по производству катализаторов. Его строительство начато в 2019 году на территории Омского нефтеперерабатывающего завода. Катализаторы процессов гидроочистки и гидрокрекинга, которые на сегодняшний день не производятся в России, — это важнейшие компоненты, обеспечивающие глубокую переработку нефти.

Комфортную эксплуатацию оборудования обеспечивают высокий уровень автоматизации, низкий уровень шума, удобный доступ в зоны обслуживания.С целью приёмки оборудования на заводских испытаниях присутствовала комиссия заказчика — ООО «Газпромнефть-КС».

Заводские испытания прошли успешно. Оборудование было передано в упаковку для постановки на хранение до начала монтажных работ.