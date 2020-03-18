В Ярославской области реализуется проект по расширению производства бумажно-гигиенических изделий

© yarreg.ru

В рамках соглашения, заключенного между правительством Ярославской области и ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» на Петербургском международном экономическом форуме — 2019, в поселке Семибратово Ростовского района реализуется инвестиционный проект по расширению производства бумажно-гигиенических изделий.

В него уже вложено порядка 600 миллионов рублей, создано 20 новых рабочих мест. Всего в рамках расширения производства предусмотрены инвестиции в размере более 930 миллионов рублей.

В расширение производства бумажно-гигиенической продукции в Ростовском районе компания вложила как собственные, так и привлеченные средства. В 2019 г. при поддержке правительства области предприятию были предоставлены льготные займы Фонда развития промышленности на общую сумму более 470 миллионов рублей. Они пошли на установку новых линий на производственной площадке. Модернизация позволила в два раза увеличить объем готовой бумажно-гигиенической продукции, выпускаемой компанией.

Производственная площадка по выпуску бумажно-гигиенических изделий в поселке Семибратово открыта в 2013 году. В строительство предприятия было вложено более 2,5 млрд. рублей. Создано 315 рабочих мест.

Также у ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» есть производственная площадка в Республике Коми. Сегодня компания занимает около 10% российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции, ассортимент готовых изделий насчитывает свыше 100 наименований.