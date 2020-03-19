На севастопольском рыболовецком судне установили линию по фасовке готовой продукции

© sev.gov.ru

На севастопольском рыболовном судне «Каламита» установили первую в регионе линию по фасовке свежевыловленной рыбы в лотки потребительского стандарта. Новое оборудование позволит горожанам покупать свежемороженую черноморскую рыбу по доступным ценам.

Компания СРТМ-К установила фасовочное оборудование на одном своем судне. Линия позволяет фасовать свежевыловленную рыбу во время путины в вакуумную упаковку массой до 1 кг. Производственная мощность линии фасовки — до 5 тонн продукции в день. Пока здесь упаковывают анчоусы и ставриду.

«Новая линия мелкой фасовки открывает для нас новые возможности — поставлять нашу продукцию напрямую севастопольцам. Для этого мы заключили договоры с несколькими торговыми сетями города. Со следующей недели продукция уже поступит в продажу. В планах, помимо производства свежемороженой рыбы в упаковке до 1 кг, — выпуск рыбы солено-мороженой и пряного посола. Закупать новое оборудование для судна, проводить модернизацию, а значит, развиваться, нам помогает поддержка государства», — рассказал финансовый директор предприятия Дмитрий Ковальков.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Hl5lGIbph4M