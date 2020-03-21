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В Северной Осетии открыто фруктохранилище на 2 500 тонн в селении Црау Алагирского района. В нем будет храниться урожай, выращенный в интенсивном яблоневом саду на 122 га. Инвестиционный проект реализует предприятие ООО «Владка».

Вторая очередь фруктохранилища вместимостью также 2 500 тонн будет открыта к концу 2020 года.

Для хранения яблок используется современная итальянская технология, не имеющая аналогов в России, которая позволяет успешно хранить плоды до 10-11 месяцев без потери качества. Но главное — при этом не используются химикаты.

На ООО «Владка» создано 40 постоянных рабочих мест, а также для сезонных работ с апреля по ноябрь привлекаются до 100 рабочих из числа местных жителей — из селения Црау и близлежащих населенных пунктов Алагирского района.

Фруктовая продукция «Владка» реализуется в торговых сетях Северной Осетии, часть урожая отправляется на экспорт — на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал.

Осенью планируется закладка грушевого сада на 15 га так называемой алагирской груши («Сен-жермен»).

© alania.gov.ru