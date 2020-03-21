В Северной Осетии открыто фруктохранилище на 2 500 тонн
В Северной Осетии открыто фруктохранилище на 2 500 тонн в селении Црау Алагирского района. В нем будет храниться урожай, выращенный в интенсивном яблоневом саду на 122 га. Инвестиционный проект реализует предприятие ООО «Владка».
Вторая очередь фруктохранилища вместимостью также 2 500 тонн будет открыта к концу 2020 года.
Для хранения яблок используется современная итальянская технология, не имеющая аналогов в России, которая позволяет успешно хранить плоды до 10-11 месяцев без потери качества. Но главное — при этом не используются химикаты.
На ООО «Владка» создано 40 постоянных рабочих мест, а также для сезонных работ с апреля по ноябрь привлекаются до 100 рабочих из числа местных жителей — из селения Црау и близлежащих населенных пунктов Алагирского района.
Фруктовая продукция «Владка» реализуется в торговых сетях Северной Осетии, часть урожая отправляется на экспорт — на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал.
Осенью планируется закладка грушевого сада на 15 га так называемой алагирской груши («Сен-жермен»).
Читайте также...
- Ход строительства Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии
- В Северной Осетии вывели новый сорт сои «Иристон»
- Восстановлен памятник участникам Великой Отечественной войны в селении Кадгарон
21.03.2023:20:56