80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO переданы компании «КРАФТЕР АВТОТРАНСПОРТ»

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5 Декабря 2019 в Краснодаре состоялась торжественная передача в лизинг от производителя 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO. Ключи генеральному директору Группы компаний «КРАФТЕР» Борису Правилову передал генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» Андрей Гладков.

Мероприятие состоялось в понедельник, второго декабря, на площадке ЗАО «Краснодарский автоцентр «КАМАЗ». Участниками торжественной передачи стали также генеральный директор ЗАО «Краснодарский автоцентр «КАМАЗ» Евгений Кирин и руководитель дивизиона «КРАФТЕР АВТОТРАНСПОРТ» Сергей Марков. Техника передана на условиях от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа», применяемых к корпоративным клиентам и разработанных специально с целью реализации намерений о многолетнем партнёрстве.

В рамках мероприятия стороны подписали дополнительное трёхстороннее соглашение о поставке ещё трёхсот автомобилей КАМАЗ в лизинг в 2020 году, а также объявили о дальнейшем масштабном развитии партнёрства в связи с реализацией ГК «КРАФТЕР» планов по расширению автопарка и увеличению доли на рынке грузовых автоперевозок РФ. Подробности стороны объявят в начале 2020 года.

«На сегодняшний день Группа компаний «КРАФТЕР» является одним из лидеров российского рынка транспортно-экспедиторских FTL услуг. Мы выполняем более 1000 рейсов ежедневно, доставляем любые виды грузов в любых направлениях. В центре каждой нашей услуги — клиент и решение поставленных им задач. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем наш сервис, — объяснил приобретение КАМАЗов Борис Правилов, генеральный директор Группы компаний «КРАФТЕР». — Масштабное наращивание собственного автопарка наравне с развитием базы привлечённых перевозчиков является одним из наших стратегических направлений и призвано обеспечить оперативность, гибкость и надёжность наших услуг».

Автомобили КАМАЗ-5490 NEO, ставшие предметом лизинга, — самые современные российские магистральные тягачи, оснащённые экономичным двигателем класса «Евро-5» мощностью 401л.с., комфортабельной кабиной на 4-точечной подвеске и спальным местом, а также автоматической коробкой передач, электропневматическим приводом тормозной системы (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR), оптимизированным распределением нагрузок на оси и контролем нагрузки на ведущий мост и увеличенным до 760 литров запасом топлива.