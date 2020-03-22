50 тягачей КАМАЗ переданы транспортной компании «Арион» из Архангельской области

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Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку 50 тягачей КАМАЗ транспортной компанией «Арион» из Архангельской области. Автомобили переданы в рамках программы «Лизинг от производителя», разработанной для представителей малого и среднего бизнеса.

В пользование автоперевозчика в октябре 2019 года перешли газодизельные тягачи КАМАЗ-5490-892-DC, полностью соответствующие экологическому стандарту «Евро-5». КАМАЗы оснащены двухтопливной системой питания двигателя, которая позволяет снизить себестоимость перевозок за счёт меньшего расхода дизельного топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Агрегатная база автомобилей включает надёжную 16-ступенчатую механическую коробку передач ZF и экономичный гипоидный задний мост Daimler. Для комфорта водителя кабина оборудована кондиционером и отопителем кабины Eberspaecher. Технику поставило ООО «Технический центр «Восток» — официальный дилер ПАО «КАМАЗ».

Транспортная компания «Арион» — крупный российский грузоперевозчик. Компания осуществляет FTL-перевозки по центральной части России с 2007 года. Приобретение автомобилей КАМАЗ в лизинг на выгодных условиях позволяет расширить автопарк ООО ТК «Арион» и увеличить производительность. Компания-лизингополучатель планирует продолжать сотрудничество по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГа», так как лизинг от производителя является оптимальным способом обновления грузового автопарка, позволяющим грамотно планировать финансовые потоки и оптимизировать бюджет компании.