На СЗ «Галактика» ведется строительство опорных оснований для компании «Лукойл»

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На судостроительном заводе «Галактика» в Астраханской области для компании «Лукойл» ведется строительство опорных блоков для жилого и производственного модулей месторождения им. В.И. Грайфера в Каспийском море.

Вес конструкции на фото составляет порядка 2000 тонн.

Строительство завершилось с опережением графика на 3 месяца.

Конструкцию планируется отправить морским транспортом на место установки 10 апреля.

Здесь же идёт строительство опорных оснований ледостойкой стационарной платформы. Уже выполнена работа по монтажу металлоконструкций общей массой более 3-х тысяч тонн.

В строительстве объектов задействованы более тысячи человек.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s-bhcKMl_fg

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