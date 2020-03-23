На СЗ «Галактика» ведется строительство опорных оснований для компании «Лукойл»
© xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai
На судостроительном заводе «Галактика» в Астраханской области для компании «Лукойл» ведется строительство опорных блоков для жилого и производственного модулей месторождения им. В.И. Грайфера в Каспийском море.
Вес конструкции на фото составляет порядка 2000 тонн.
Строительство завершилось с опережением графика на 3 месяца.
Конструкцию планируется отправить морским транспортом на место установки 10 апреля.
Здесь же идёт строительство опорных оснований ледостойкой стационарной платформы. Уже выполнена работа по монтажу металлоконструкций общей массой более 3-х тысяч тонн.
В строительстве объектов задействованы более тысячи человек.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s-bhcKMl_fg
Начать бурение нефтяники планируют уже в следующем году. В 2022-м стартует добыча «чёрного золота». Объёмы колоссальны: более миллиона тонн нефти в год.
Читайте также...
- Реализация судостроительных проектов компании «Лукойл»
- В Астраханской области построили верхнюю часть блок-кондуктора для Лукойла
- «Лукойл» построил первую скважину на 3 очереди месторождения имени В. Филановского в Каспийском море