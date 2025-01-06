Метропоезда ТМХ запущены на новом участке минского метрополитена

В столице Республики Беларусь состоялось торжественное открытие нового участка Зеленолужской линии Минского метро (станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец»). На линии запущены поезда «Минск-2024», поставленные «Метровагонмашем» (входит в ТМХ) в течение 2024 года. Об этом проекту «Сделано у нас» сообщила пресс-служба ТМХ.

Вагоны «Минск-2024» разработаны конструкторами компании «ТМХИнжиниринг» в соответствии с техническим заданием заказчика. В конструкцию вагонов заложено использование комплектующих производства белорусских предприятий. Применяются созданные на белорусских предприятиях гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины машиниста, стеклоочистители, а также бортовая система безопасности движения.

Вагоны проектировались для эксплуатации на Зеленолужской линии, где применяются платформенные двери. Для точного совмещения проемов дверей поезда и платформенных дверей, промежуточные вагоны укорочены по длине на 140 мм, а головные — на 70 мм; оснащены необходимым оборудованием для синхронизации.

Вагоны оборудованы расширенными дверными проемами (1400 мм) и сквозными межвагонными переходами (шириной до 1500 мм). В конструкции вагонов применяются дверные механизмы прислонно-раздвижного типа с системой противозажатия. В салоне установлены эргономичные сидения из износостойкой мягкой ткани, поручни с «тёплым» покрытием, современные системы адаптивного освещения, обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, информирования пассажиров, USB-розетки для зарядки гаджетов.

В головных вагонах — места для детских колясок и маломобильных пассажиров. Подвижной состав обеспечен надежной шумо- и теплоизоляцией, современными асинхронными тяговыми электродвигателями российского производства. В экстерьере использован уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена. Все вагоны нового поезда моторные. Конструкционная скорость — 90 км/ч. Срок службы 30 лет.

Первый состав отправился в Минск в июле текущего года, а уже 31 декабря были введены в эксплуатацию все предусмотренные контрактом поезда. Поезда метро, которые выпускаются на «Метровагонмаше», ежедневно перевозят более 16 млн пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира. В метро белорусской столицы эксплуатируется более 200 вагонов, изготовленных в разные годы на «Метровагонмаше». Сотрудничество завода и метрополитена пересекло в нынешнемгоду сорокалетнюю отметку, оно началось еще в 1984 году.

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