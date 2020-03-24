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«Русская Трапеза» завершила проект по изготовлению оборудования для упаковки пряников для компании-заказчика в Республике Татарстан. Оборудование было доставлено, установлено и запущено на предприятии в установленные договором сроки.

В основе вертикального комплекса — упаковочный автомат РТ-УМ-26. Оборудование отличается повышенной производительностью, минимальным количеством изнашивающихся комплектующих, простотой перенастройки автомата под разные типы пакетов.

Краткое описание проекта

Продукт: пряники, сухари и печенье.

Тип упаковки: трёхшовный пакет «подушка»

Перечень установленного оборудования:

Вертикальный упаковочный автомат РТ-УМ-26

Термопринтер РТ-РМ-30

Весовой мультиголовочный дозатор DPM-310

Ленточный транспортёр РТ-ТВЛ

Ленточный траспортёр РТ-ТНЛ

Производительность комплекса — 35 уп/мин (при дозе 350 гр), 20 уп/мин (при дозе 700 гр).