Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«Русская Трапеза» завершила проект по изготовлению оборудования для упаковки пряников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jT_YMDGWrBY

«Русская Трапеза» завершила проект по изготовлению оборудования для упаковки пряников для компании-заказчика в Республике Татарстан. Оборудование было доставлено, установлено и запущено на предприятии в установленные договором сроки.

В основе вертикального комплекса — упаковочный автомат РТ-УМ-26. Оборудование отличается повышенной производительностью, минимальным количеством изнашивающихся комплектующих, простотой перенастройки автомата под разные типы пакетов.

Краткое описание проекта

Продукт: пряники, сухари и печенье.

Тип упаковки: трёхшовный пакет «подушка»

Перечень установленного оборудования:

  • Вертикальный упаковочный автомат РТ-УМ-26
  • Термопринтер РТ-РМ-30
  • Весовой мультиголовочный дозатор DPM-310
  • Ленточный транспортёр РТ-ТВЛ
  • Ленточный траспортёр РТ-ТНЛ

Производительность комплекса — 35 уп/мин (при дозе 350 гр), 20 уп/мин (при дозе 700 гр).
Источник: https://r-t.ru/news_rt/video-vertik...kovki-pryanikov-suharej-i-pechenya/

  • r-t
  • 0
русская трапеза, импортозамещение, российское оборудование, пищевая промышленность, российская промышленность, новости, упаковочное оборудование, оборудование
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,