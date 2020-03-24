Итальянская «Барилла» открыла в Московской области новую линию производства пасты

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23 марта Компания «Барилла» запустила в Московской области четвёртую линию производства пасты в связи с повышенным спросом на продукт, сообщила пресс-служба администрации Солнечногорского района.

«4-ю линию производства пасты запустили на заводе Barilla в Солнечногорске. Увеличение производства данного продукта повысит производственную мощность завода и позволит удовлетворить высокий спрос на продукцию», — говорится в сообщении.

По словам директор фабрики в Солнечногорске Виктора Пака, решение увеличить производственные мощности принято «в связи с возросшим спросом населения на макаронные изделия»… чтобы избежать дефицита нашей продукции на полках в магазинах".

Он отметил, что «с запуском 4-й линии производство пасты составит порядка 200 тонн в сутки, таким образом мы сможем в полной мере удовлетворить потребность населения в нашей продукции».

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В настоящее время в сутки предприятие производит около 180 тонн пасты и 40 тонн хлеба. После запуска еще одной линии объём производства пасты вырос почти на 60 тонн.

Предыдущие две линии были запущены в сентябре 2019 года.