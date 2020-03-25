Ростех представил гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм

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Входящие в Госкорпорацию Ростех компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм. Демонстрация самоходной артиллерийской установки ближневосточным заказчикам прошла на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.

В ходе испытаний самоходная гаубица «Мста-С» поразила все цели и выполнила все запланированные маневры. Разработанная по инициативе и при участии «Рособоронэкспорта» «Мста-С» создана в «натовском» калибре 155 мм и предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танковых колонн, пунктов управления войсками и разведки.

Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения. На прошедших испытаниях «Мста-С» показала отличные результаты при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления огнем и комплекса воздушной разведки «Орлан-10Е». Уверен, что наши ближневосточные партнеры смогли в очередной раз убедиться в преимуществах российской военной техники.

Самоходная гаубица «Мста-С» может успешно применяться против фортификационных сооружений и полевых складов, живой силы и огневых средств в опорных пунктах и на рубежах развертывания, средств противовоздушной, противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Гаубица способна вести огонь в том числе и по морским целям в пределах их досягаемости.

Российская 155-мм самоходная гаубица «Мста-С» производства АО «Уралтрансмаш» сегодня уверенно занимает свое место в ряду артиллерийских систем самого массового в мире калибра. По критерию «эффективность — стоимость» она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при этом обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду позиций превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

155-мм самоходная гаубица «Мста-С» оснащена автоматической системой управления наведением и огнем, тепловизионным прицелом ночного видения с лазерным дальномером, приборами наблюдения, артиллерийской баллистической станцией, механизмами заряжания, механизированной укладкой зарядов, механизмами подачи снарядов и зарядов с грунта, установкой с 12,7-мм пулеметом. Также в составе гаубицы имеются средства связи, две фильтровентиляционные установки, автономный агрегат питания и кондиционирования, электрооборудование, гидросистема и система управления заряжанием. Для определения местоположения самоходной гаубицы в заданной системе координат используется аппаратура спутниковой навигации. Боевое отделение отвечает всем современным требованиям эргономики.

«Наши партнеры высоко оценили боевые возможности нового артиллерийского комплекса. Гаубица показала отличные результаты. Также в ходе огневой части была выполнена стрельба с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Полигонные испытания показали надежность и эффективность российского орудия и подтвердили заявленные технические характеристики», — отметил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод».