Первый урожай получен на новой грибной ферме в подмосковной Электростали

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Первый урожай в количестве 15 тонн шампиньонов собрали в грибном комплексе «Торговый Дом «Богородские Овощи», расположенном в агропромышленном парке «Виктория Эстейт» в Электростали Московской области.

Здесь кроме белых шампиньонов планируют выращивать коричневые шампиньоны, королевские грибы.

«Комплекс построен с применением передовых технологий и оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет получать до 35 кг шампиньонов с одного квадратного метра субстрата. Производственная площадь комплекса составляет 23 тыс. м2, проектная мощность — не менее 5 тыс. тонн свежих грибов в год», — сообщили в Минсельхозе Московской области.

Строительство фермы ведется в рамках соглашения правительства Московской области и торгового дома «Богородские овощи», которое было заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

«В данный проект привлечено 1,6 млрд. рублей. Грибная ферма позволит сохранить Подмосковью лидирующие позиции по производству грибов в стране.

© msh.mosreg.ru

Вместе с постройкой грибной фермы проходит благоустройство близлежащей территории, на которой в дальнейшем планируется строительство теплицы для выращивания овощей и ягод.

«Ферма создаст более 300 рабочих мест. Кроме того, это грибное производство позволит выращивать грибы круглый год, тем самым обеспечив покупателей свежей продукцией по доступной цене, создав серьезную конкуренцию импортному производителю», — сказали в в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru