Два алтайских маслосырзавода возобновили производство после модернизации

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АО «Барнаульский молочный комбинат» после реконструкции возобновило производственную деятельность сразу на двух алтайских маслосырзаводах в сёлах Быстрянка и Карагуж.

Техническую и технологическую рекострукцию прошло молокоперерабатывающее предприятие в Быстрянке. Здесь модернизация предприятия была разделена на несколько этапов. В рамках первой очереди был проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменены коммуникации, трубопроводы и электрика.

Второй этап реконструкции, завершающий, включал автоматизацию предприятия и монтаж высокотехнологичного оборудования, взамен прежнего, подвергнувшегося физическому и моральному износу. После компьютеризации большинство процессов будут осуществляться в автматизированном режиме, мастера-сыроделы будут лишь контролировать их.

Итогом комплексном реконструкции и вложенных инвестиций стало увеличение объёмов переработки молока-сырья более чем в 2 раза.

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На маслосырзаводе в Карагуже также произошли изменения. Здесь удалось нарастить мощности по выпуску твёрдых сыров за счёт оснащения производственного комплекса полуавтоматической линией.

Евгений Ноздрачев, руководитель отдела рекламы и связей с общественностью АО «Барнаульский молочный комбинат»:

«В ближайшие дни специалисты Барнаульского молочного комбината завершат пуско-наладку современного цеха порционирования- это станет финальным этапом технологического цикла производства сыров. У нас амбициозные планы — мы готовы обеспечить качественным продуктом не только потребителей сибирских регионов, но и жителей европейской части России и Дальнего Востока. Опыт сотрудничества с федеральными торговыми сетями позволит наладить дистрибуцию сыров в новых регионах».

В прошедшем году в пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края отмечена высокая инвестиционная активность. По итогам 2019 года объём инвестиций в основной капитал только крупных и средних предприятий увеличился на 41% и составил более 4,7 млрд. рублей. Наибольший объём инвестиций в основной капитал пришелся на предприятия молочной промышленности региона — 2,3 млрд. рублей.

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