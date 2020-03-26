Косметическая фабрика «Свобода» перешла на выпуск антисептиков и антибактериальных средств

Одна из старейших косметических фабрик Москвы «Свобода» перешла на изготовление антибактериальных и антисептических средств.

Фабрика «Свобода» перешла на выпуск антибактериальных и антисептических средств. Планы разработки и выпуска новинок из традиционного ассортимента приостановлены. На апрель запланирован выпуск 500 тыс. кусков твердого и 20 тыс. флаконов жидкого антибактериального мыла, 0,5 млн флаконов антисептического геля и 0,5 млн флаконов антисептического лосьона, 100 тыс. флаконов детского жидкого мыла с антибактериальным эффектом и 700 тыс. штук хозяйственного мыла.

Сегодня многим промышленным предприятиям Москвы приходится в срочном порядке перестраиваться под изменившиеся условия. Пищевые комбинаты готовы увеличить объем поставок, если возникнет такая необходимость. Производители косметических средств и фармацевтические предприятия переходят на выпуск антисептиков и других средств защиты, потребность в которых выросла в десятки раз. Косметическое производство «Свобода» быстро сориентировалось и отозвалось на запросы жителей.