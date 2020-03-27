Танк-контейнеры с рапсовым маслом направлены со станции Барнаул в Китай

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Состоялся торжественный запуск контейнерного поезда со станции Барнаул в Китай с 80 танк-контейнерами, наполненными рапсовым маслом. Общий объем груза составил 1992 тонны. Производителем данной продукции является Барнаульский маслоэкстракционный завод группы компаний «Благо».

Пилотный проект по отправке контейнерных поездов на экспорт запустила компания «АльянстрансТорг» совместно с ПАО «Трансконтейнер», при поддержке ОАО «РЖД» и АО «KTZExpress». Преимуществом такого рода перевозок является то, что танк-контейнеры позволяют перевозить наливные грузы по железной дороге, по морю или автотранспортом, исключая дополнительную перегрузку продукции в другие емкости. Это обеспечивает максимальную сохранность и безопасность груза.

Данный проект будет способствовать развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса Алтайского края и совершенствованию международных транспортно-экономических связей.

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