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Экспорт

Танк-контейнеры с рапсовым маслом направлены со станции Барнаул в Китай

 © www.ffprom22.ru

Состоялся торжественный запуск контейнерного поезда со станции Барнаул в Китай с 80 танк-контейнерами, наполненными рапсовым маслом. Общий объем груза составил 1992 тонны. Производителем данной продукции является Барнаульский маслоэкстракционный завод группы компаний «Благо».

Пилотный проект по отправке контейнерных поездов на экспорт запустила компания «АльянстрансТорг» совместно с ПАО «Трансконтейнер», при поддержке ОАО «РЖД» и АО «KTZExpress». Преимуществом такого рода перевозок является то, что танк-контейнеры позволяют перевозить наливные грузы по железной дороге, по морю или автотранспортом, исключая дополнительную перегрузку продукции в другие емкости. Это обеспечивает максимальную сохранность и безопасность груза.

Данный проект будет способствовать развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса Алтайского края и совершенствованию международных транспортно-экономических связей.

 © www.ffprom22.ru
Источник: http://www.ffprom22.ru/important/18929/

Алтайский край, Барнаул, Благо, рапсовое масло, экспорт, Китай, АПК
  • Нет аватара nabludatel71
    27.03.2008:24:41

    slav262, заголовок не должен быть прописными буквами. Поправил.

    #1193495
  • goryachee_leto goryachee_leto
    27.03.2015:29:22

    Зерно подорожало на мировых рынках.

    Видимо, зерно начнут скупать просто для резерва все подряд, а потом могут и на бартер перейти по ключевым видам продовольствия — пачки баксов можно будет стены обклеивать.

    Мой такой диванный прогноз.

    #1193535
    • slav262 slav262
      27.03.2015:33:20

      Рыночные цены как лотерея, невозможно все предвидеть.

      #1193536
      • goryachee_leto goryachee_leto
        27.03.2015:42:16

        Нет, спрос на зерно резко вырос, и будет расти.

        Зерно может стать валютой буквально.

        #1193539
    • Нет аватара nabludatel71
      27.03.2016:33:54

      Зерно подорожало на мировых рынках.

      спрос на зерно резко вырос

      Хотелось бы подробностей: что и где подорожало и насколько, и где именно «резко вырос спрос». Без этого попахивает паникёрством.

      Зерно если и подорожало несколько в последние дни, то в России — из-за девальвации рубля, а в мире — из-за того, что перед этим долго дешевело.

      ценовой индекс Международного совета по зерну

      #1193552
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