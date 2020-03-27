КРЭТ разработал вычислительный модуль для медицинских изделий и электроники

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АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» входит в АО «КРЭТ» (входит в госкорпорацию «Ростех»), в рамках образовательного проекта «Вектор» представило проект модуля одноплатного компьютера, созданного на базе специализированной отечественной микропроцессорной системы на кристалле (СнК). Новинка оснащена средствами повышенной безопасности и может быть использована в доверенных системах.

Уникальность разработки заключается в широком наборе графических возможностей модуля. Опциональный набор позволяет использовать его в составе систем обработки и визуализации двух- и трехмерной видеоинформации. В системе управления в энергетике — это может быть контроллер управления автоматикой с выводом оперативной информации на экран оператора. В медицинской аппаратуре модуль позволит выводить изображения 3D-модели внутренних органов человека от устройств УЗИ, МРТ и КТ. В контрольно-измерительной аппаратуре разработка найдет применение в высокочастотном осциллографе.

Процессорный модуль мезонинного типа на базе отечественной системы на кристалле (СнК) 1890ВМ128 имеет сверхмалые габариты — 60×80 мм, толщина — 5 мм. Оснащен СнК — 64-разрядный RISC (архитектура КОМДИВ64) и высокопроизводительным графическим процессором; ОЗУ — до 2 Гбайт DDR3; выходные видеоинтерфейсы — DVI, LVDS, DisplayPort (разрешение до 2560×1600); поддержка двух независимых дисплеев. Мезонинный модуль поддерживаемые операционные системы: «Багет» и ОС Linux.

В соответствии с принятой «Стратегией развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» доля отечественной компонентной базы в микроэлектронике в России должна вырасти с существующих 20 до 80%. «Наша разработка один из шагов на пути к решению этой амбициозной задачи. Представленный нашими специалистами проект модуля имеет в своем составе до 95% отечественной компонентной базы», — отметил член Бюро ЦС СоюзМаш России, генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов. — В перспективе широкое применение отечественной компонентной базы позволит снизить стоимость отечественных компонентов в 25 раз. Расчет произведен в сравнении с существующими в настоящее время спецстойкими компонентами для военного и космического применения".

Программа «Вектор» Академии «Ростех» направлена на повышение квалификации сотрудников предприятий ОПК в области создания и развития технологической продукции гражданского назначения. По завершении цикла отбора перспективных идей, лучшие проекты получат финансирование на запуск.