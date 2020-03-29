Партия многофункциональных машин ушла в ПАО «НК Роснефть»

© Фото из открытых источников

В адрес корпоративного Заказчика ПАО «НК Транснефть», Заводом спецтехники «ГИРД» произведена и отправлена вторая партия Многофункциональных автомобилей МКМ опоровозов на шасси Урал Next с КМУ ИМ-180 в количестве 6 единиц.

Автомобили предназначены для проведения комплекса работ, связанных с текущим ремонтом и обслуживанием ЛЭП, заменой (или установкой новых) электроопор с напряжением сети до 400 В., перевозки различных грузов и оборудования, а также для выполнения работ на высоте и бурильных работ.

МКМ опоровоз выполнен на базе шасси Урал Next с двухрядной кабиной, что позволяет перевозить за одну поездку до 5 рабочих. Кроме того кабина оборудована навигационным терминалом, видеорегистратором на 2 камеры. На данных МКМ установлены стальные бортовые платформы для перевозки различных грузов и оборудования. В бортовых платформах также перевозится доп. оборудование для КМУ. МКМ опоровозы на шасси Урал Next оснащены крано-манипуляторными установками ИМ-180 В с максимальной грузоподъемностью 8620 кг, для удобства погрузки и выгрузки различных грузов и оборудования. КМУ ИМ 180 В укомплектованы 2-х местными сертифицированными люльками для подъема людей.

Люлька оборудована гравитационным механизмом горизонтирования, устройством фиксации рабочего положения люльки относительно стрелового оборудования, а также системой аварийного опускания при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля. Также кран-манипулятор оснащен буровым оборудованием. С помощью бурового оборудования возможно бурение скважин, до 4,5 метров, под опоры радиотрансляционных, телефонно-телеграфных, релейных, электрических сетей, под свайные фундаменты, столбы ограждений и дорожных знаков. В комплекте данного автомобиля входят: гидровращатель, телескопический шнек с буром, буры конусные диаметром: 250, 360, 450, 500, 630 мм.

gird.ru/o-kompanii/novosti/specializirovannye-avtomobili-mkm-oporovozy-na-shassi-ural-next-s-kmu-im-180-v-adres-pao-nk-rosneft/