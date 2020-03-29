Российские технологии, которые выйдут из кризиса победителями
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Makj_wK_UXg
О вреде текущего кризиса уже многое сказано. Пришло время заглянуть за горизонт и прикинуть какие российские технологии получат зелёный свет, когда он завершится и перед нами откроется новый мир — с новыми привычками, правилами и фобиями. Приятного просмотра!
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29.03.2021:44:46