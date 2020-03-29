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Российские технологии, которые выйдут из кризиса победителями

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Makj_wK_UXg

О вреде текущего кризиса уже многое сказано. Пришло время заглянуть за горизонт и прикинуть какие российские технологии получат зелёный свет, когда он завершится и перед нами откроется новый мир — с новыми привычками, правилами и фобиями. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

технологии, наука,
  • Нет аватара Tallarion
    29.03.2021:44:46

    Евгений, смотрю все выпуски ВВ. Переоценить вашу работу очень сложно. Формат подачи материала превосходен, не просто заставляет порадоваться за достижения наших людей, он побуждает. Побуждает созидать во благо родины, помогать нуждающимся, быть Человеком в критической ситуации. Своим примером не опускайте руки и не бросайте ваше дело, как бы тяжело не было. Вы заполняете свои энергоны и мотивируете этому людей. Если читали Тармашева, знаете, о чем речь))

    #1193749
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