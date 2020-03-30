«Компания „СиСорт“ помогает российским предприятиям выпускать качественную крупу без сбоев»

Российская компания «СиСорт» — производитель фотосепараторов — внедряет новые методы работы в момент трансформации рынков. Предприятие разработало новый сервис — CsortCloud. Благодаря программе выпущенное «СиСорт» оборудование можно настраивать, контролировать и ремонтировать удаленно и бесплатно. Сейчас российским предприятиям сферы АПК необходимо наращивать объём выпуска качественных круп, с другой стороны — командировки сервисных инженеров находятся под угрозой.

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Основные клиенты компании «СиСорт» — это крупяные заводы. Фотосепараторы позволяет очистить гречку, пшено, рис и другие крупы от карантинных засорителей, вредных и опасных примесей, камней, кусочков земли, семян сорных растений. Сбой в работе такого оборудования может обернуться задержками в выпуске продукции на рынок, простоями предприятия и миллионными убытками. Сервис CsortCloud позволяет не только настраивать фотосепараторы «СиСорт» удалённо, но и устранять проблемы в режиме «24 на 7».

Систему уже протестировали на некоторых предприятиях сферы АПК и пришли к выводу, что она часто позволяет решить проблему еще до того, как о ней узнает клиент, — рассказывает основатель компании «СиСорт» Максим Савинков, — кроме того, CsortCloud помогает отслеживать ресурс запчастей и избегать простоев благодаря их своевременной замене. Это как стрелка бензина в бензобаке, которая показывает, сколько вы еще можете проехать.

Разработчики сервиса CsortCloud предусмотрели регулярное обновление программного обеспечения в автоматическом режиме, что также гарантирует более стабильную работу оборудования и минимизацию простоев. Частью сервиса является и мобильное приложение, которое позволяет руководству предприятия-клиента отслеживать функционирование фотосепаратора из любой точки, в любое время.

— Предприниматель сможет всегда находиться «на связи» со своим предприятием через систему CsortCloud, — рассказывает Савинков, — он также в любой момент сможет проконтролировать качество производимой продукции онлайн или посмотреть итоги работы своего предприятия за последнюю неделю, месяц, год. А еще — увидеть, сырье какого качества привозит ему поставщик. Ведь мы учитываем каждую крупинку, для нас каждое зернышко — как фотомодель!

Сервис доступен не только на новых фотосепараторах «СиСорт», но и на установленном ранее оборудовании компании. Предприятие готово начать массовое внедрение CsortCloud всем желающим.

Для справки. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 9 странах мира, поставки оборудования идут в 26 стран. В 2019 году компания стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы», также «СиСорт» признали лучшим экспортером Сибири в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» (конкурс Российского экспортного центра).