Сдан тяжёлый токарно-винторезный станок РТС317 РМЦ-6 метров (РТ317-6)
Тяжёлый специальный токарно-винторезный станок РТС317-6 (РТ317) © www.stankoservice-rzn.ru
Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый специальный тяжелый токарно-винторезный станок РТС317 РМЦ-6 метров. Станок изготовлен по заказу российского предприятия тяжелого машиностроения.
РТС317-6 © www.stankoservice-rzn.ru
Станок построен по проекту РТС317, который является усовершенственной версией токарно-винторезного станка РТ317. Новая модель имеет больший максимальный диаметр обработки над станиной и суппортом.
Суппортная группа РТС317. Станок оснащен УЦИ © www.stankoservice-rzn.ru
Тяжелый токарный станок модели РТС317 предназначен для выполнения черновой и чистовой токарной обработки, нарезания различных резьб.
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки 1900 мм (над станиной), максимальная длина — 6 метров, максимальный вес заготовки без использования люнетов — 10 тонн.
Суппорт с конусной линейкой и подвижным люнетом 70-280 мм © www.stankoservice-rzn.ru
Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.
Задняя бабка РТС317 (РТ317) с электроприводом © www.stankoservice-rzn.ru
Передняя бабка РТС317 © www.stankoservice-rzn.ru
Краткие технические характеристики:
- наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм;
- диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм;
- диаметр обработки над суппортом — до 1500 мм;
- мощность главного привода — 37 кВт;
- масса станка с оборудованием — более 20 тонн.
Суппорт РТС317 с УЦИ © www.stankoservice-rzn.ru
Комплектация РТС317Ф1-6:
- конусная линейка для точения длинных конусов;
- роликовый неподвижный токарный люнет ⌀100-500 мм;
- роликовый неподвижный токарный люнет ⌀70-380 мм;
- подвижный люнет ⌀70-250.
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