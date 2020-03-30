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ПКФ «Станкоcервис»™ ⇒ Производство

Сдан тяжёлый токарно-винторезный станок РТС317 РМЦ-6 метров (РТ317-6)

Тяжёлый специальный токарно-винторезный станок РТС317-6 (РТ317)Тяжёлый специальный токарно-винторезный станок РТС317-6 (РТ317) © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый специальный тяжелый токарно-винторезный станок РТС317 РМЦ-6 метров. Станок изготовлен по заказу российского предприятия тяжелого машиностроения.

РТС317-6РТС317-6 © www.stankoservice-rzn.ru

Станок построен по проекту РТС317, который является усовершенственной версией токарно-винторезного станка РТ317. Новая модель имеет больший максимальный диаметр обработки над станиной и суппортом.

Суппортная группа РТС317. Станок оснащен УЦИСуппортная группа РТС317. Станок оснащен УЦИ © www.stankoservice-rzn.ru

Тяжелый токарный станок модели РТС317 предназначен для выполнения черновой и чистовой токарной обработки, нарезания различных резьб.

Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки 1900 мм (над станиной), максимальная длина — 6 метров, максимальный вес заготовки без использования люнетов — 10 тонн.

Суппорт с конусной линейкой и подвижным люнетом 70-280 ммСуппорт с конусной линейкой и подвижным люнетом 70-280 мм © www.stankoservice-rzn.ru

Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.

Задняя бабка РТС317 (РТ317) с электроприводомЗадняя бабка РТС317 (РТ317) с электроприводом © www.stankoservice-rzn.ru

Передняя бабка РТС317Передняя бабка РТС317 © www.stankoservice-rzn.ru

Краткие технические характеристики:

  • наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм;
  • диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм;
  • диаметр обработки над суппортом — до 1500 мм;
  • мощность главного привода — 37 кВт;
  • масса станка с оборудованием — более 20 тонн.

Суппорт РТС317 с УЦИСуппорт РТС317 с УЦИ © www.stankoservice-rzn.ru

Комплектация РТС317Ф1-6:

  • конусная линейка для точения длинных конусов;
  • роликовый неподвижный токарный люнет ⌀100-500 мм;
  • роликовый неподвижный токарный люнет ⌀70-380 мм;
  • подвижный люнет ⌀70-250.
Источник: http://www.stankoservice-rzn.ru/offers/tokarnie_stanki/stanok_rts317

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