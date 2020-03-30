Новое пульмонологическое отделение открылось в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта
Новое пульмонологическое отделение открылось в кратчайшие сроки в Сахалинской областной больнице в рамках национального проекта «Здравоохранение». Отделение имеет все необходимое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи пациентам со всего региона.
Сахалинцы с диагнозом «внебольничная пневмония» поступают сюда без риска соприкоснуться с другой опасной инфекцией. При обследовании больных применяются современные методы диагностики.
Новое отделение рассчитано на 24 койки и имеет палату интенсивной терапии. Работают здесь семь врачей, 12 медсестер и 10 санитарок. Возглавил новое структурное подразделение больницы опытныйврач, терапевт-пульмонолог.
Источник: https://sakhalinmedia.ru/news/925750/
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30.03.2016:43:48