Новое пульмонологическое отделение открылось в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

© primamedia.gcdn.co

Новое пульмонологическое отделение открылось в кратчайшие сроки в Сахалинской областной больнице в рамках национального проекта «Здравоохранение». Отделение имеет все необходимое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи пациентам со всего региона.

Сахалинцы с диагнозом «внебольничная пневмония» поступают сюда без риска соприкоснуться с другой опасной инфекцией. При обследовании больных применяются современные методы диагностики.

Новое отделение рассчитано на 24 койки и имеет палату интенсивной терапии. Работают здесь семь врачей, 12 медсестер и 10 санитарок. Возглавил новое структурное подразделение больницы опытныйврач, терапевт-пульмонолог.