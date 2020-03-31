Новый портальный станок термической резки металла ULTRATHERM 3.0

Группа Компаний «СПИКОМ» выпустила новый промышленный портальный станок термической резки металла «ULTRATHERM 3.0». Проделана серьезная работа проектного отдела компании по модернизцации портала, рамы и раскроечного стола станка.

Краткий видео- и фотообзор станка ULTRATHERM MTRP-1530 (стол 1500×3000 мм) в комплектации с суппортом под плазматрон, суппортом с газовым резаком, а также трубным устройством «TUBESYST» (в базовой комплектации фигурная резка труб диаметром до 325 мм)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NLcMaNHyjfw

Порталный станок плазменной и газовой резки с труборезом серии ULTRATHERM © spe.su

Портальный станок ULTRATHERM с труборезом (вид спереди) © spe.su

Портальный станок ULTRATHERM с труборезом (вид сбоку) © spe.su

Портальный станок ULTRATHERM с труборезом (вид слева) © spe.su

Портал станка ULTRATHERM (вид слева) © spe.su

Портал станка ULTRATHERM (вид справа) © spe.su

Труборез TUBESYST станка ULTRATHERM © spe.su

Трубное устройство "TUBESYST" портальной машины серии "ULTRATHERM" © spe.su

Терминал ЧПУ станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Терминал ЧПУ станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Терминал ЧПУ станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Суппорты под плазму и газ станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Газовый резак с системой автоподжига © spe.su

Система слежения за высотой реза THC © spe.su

Модульный раскроечный стол станка ULTRATHERM © spe.su

Жертвенные ребра раскроечного стола станка ULTRATHERM © spe.su

Лазерное позиционирование плазмотрона станка ULTRATHERM © spe.su

Будем рады видеть всех в лице наших Клиентов !

Друзья, всем здоровья !!! В настоящее время это как никогда важно !!!