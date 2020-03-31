Суперкомпьютер «Кристофари» первым в России аттестовали для работы с персональными данными

© phototass3.cdnvideo.ru

Суперкомпьютер «Кристофари», разработанный Сбербанком и его дочерней компанией SberCloud, первым в России аттестовали для работы с любыми персональными данными в соответствии с требованиями российских регуляторов, говорится в сообщении SberCloud.

«Облачная платформа AI Cloud, предназначенная для решения задач в области искусственного интеллекта, получила аттестат соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении второго уровня защищенности. Это дает клиентам платформы возможность использовать суперкомпьютер „Кристофари“ для работы с любыми — биометрическими, специальными, общедоступными и иными — категориями персональных данных и создавать новые сервисы на основе алгоритмов искусственного интеллекта с применением передовой медицинской диагностики, распознавания лиц, голосовой биометрии и других инновационных технологий. Таким образом, „Кристофари“ стал первым и единственным в мире суперкомпьютером, на котором можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями со стороны российских регуляторов», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора SberCloud, до сих пор у российских компаний и организаций не было возможности использовать суперкомпьютеры при обработке персональных данных.

Сервисы AI Cloud позволят не только рекордно быстро обучить программные модели искусственного интеллекта, но и использовать для обучения дата-сеты, содержащие персональные данные. При этом гарантируем клиентам полную конфиденциальность и защиту таких данных. Для конечного пользователя это означает, что он сможет быстрее получить новые инновационные услуги от компаний и организаций, работающих с персональными данными в коммерческом и государственном секторах.

О суперкомпьютере и SberCloud

«Кристофари» (Christofari) — единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики — нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле и финансовом секторе.

Суперкомпьютер, созданный специалистами Сбербанка и SberCloud, имеет производительность около 6,7 петафлопса. Он состоит из кластеров Nvidia. Система Nvidia DGX-2 является самой производительной в мире для сложнейших задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, отмечают в компаниях. Специализированные вычислители для ускорения новых типов нейронных сетей в сочетании с масштабируемой архитектурой позволяют эффективно работать с большими и сложными моделями, причем скорость обучения нейросетей возрастает кратно.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная платформа группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе IT-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы.