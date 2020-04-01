Российский производитель коммунальной техники выпустил новые комбинированные машины

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Как сообщила пресс-служба ОАО «Завод Старт» (завод основанный в 1945 году является крупнейшим производителем коммунальных машин собственной разработки, поставляющий продукцию российскому потребителю, в том числе силовым ведомствам РФ, а также экспортирующий машины в 11 стран), летом 2019 года предприятие выпустило новые модели комбинированных машин большой вместимости на шасси производства ПАО «КАМАЗ», предназначенные для всесезонной очистки колодцев, водосточных и водопроводных сетей, отстойников и очистных сооружений, транспортировки загрязнений к местам утилизации.

© dkt.ru

© vacuumtruck.ru

В конце августа 2019 года пресс-служба предприятия сообщила о выпуске ОАО «Завод Старт» новой комбинированная машины модификации ДКТ-Старт 360 на базе новой линейки шасси производства ПАО «КАМАЗ» КАМАЗ-6580-З051-68 с дизельным двигателем мощностью 428 л.с. (стандарт Евро-5).

© vacuumtruck.ru

© vacuumtruck.ru

В начале августа 2019 года завод представил новую комбинированную машину ДКТ-Старт 300.4 с емкостью водяного бака из нержавеющей стали объемом 6,0 м³ (12 — при одновременном заполнении водой водяной и иловой емкости) на шасси КАМАЗ 65115 (6×4), предназначенную для всесезонной ликвидации аварийных засоров в канализационных и водосточных сетях профилактических работ, а также для всесезонной очистки от загрязнений колодцев, отстойников и очистных сооружений городской водосточной сети, в том числе для размыва твердых слежавшихся отложений кавитационным гидроразмывом и транспортировки этих загрязнений к местам складирования. Диаметр прочищаемых труб: от 150 до 1200мм.

В настоящее время предприятие выпускает 4 модели комбинированных машин.

© vacuumtruck.ru