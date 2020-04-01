Завод Polymerium открыл цех по производству антисептиков и дезинфицирующих средств

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Завод моторных масел и нефтехимии Polymerium, который расположен в г. Курск, Курской области, всего за 3 недели открыли и укомплектовали новый цех по производству антисептиков и дезинфицирующих средств, под брендом Сеттика Септанайзер (Settica Septanaizer).

Такая скорость реализации была возможна за счет имеющихся у компании мощностей производственного комплекса, все возможное оборудование и персонал задействовали в новом производстве. Объемы выпускаемых антисептиков уже составляют более 25 тонн в день, работают 3 смены, при этом в нынешнее время с повышенной опасностью распространения коронавируса — даже этого объема не хватает.

— Сейчас на производстве задействовано 54 человека, очень сложно в такие короткие сроки развернуть и наладить все процессы. В России сейчас полностью закончилась тара, колпачки, сырье, и прочее составляющие для производства антисептиков. Нам повезло что мы имели большие запасы и успели получить еще пополнение. Ожидаем что до начала-середины лета спрос будет очень высокий, постепенно нарастим объем до 50 тонн в сутки. Даже наших возможностей еле хватает для удовлетворения спроса, отгружаем по всем регионам, приходится делать очередь из заказчиков и распределять объемы ограничено на всех. Поэтому антисептики еще долго будут отсутствовать в полном объеме в розничной продаже. При этом мы держим докризисные цены, когда коллеги по профилю поднимают цену в несколько раз, пытаясь заработать на этой ситуации сверхприбыли. Так же есть проблема с большим количеством мошенников, появившихся на фоне высокого спроса, продают даже незамерзайку под видом антисептика, даже страшно представить что делают другие, — прокомментироал Сенчихин Сергей в директ ООО «Поилмериум» бренда Сеттика Септанайзер.