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Блог компании COMMENG™ ⇒ Экспорт

Новая светодиодная панель для чистых помещений запущена в производство

Компания COMMENG (Санкт-Петербург) запустила в серийное производство новую светодиодную сигнальную панель для «чистых помещений». Первая партия была отгружена фармацевтической компании NatiVita (Белоруссия).

 © commeng.ru

Панель используется в системах управления воздушными шлюзами для пропуска персонала и передаточными материальными шлюзами. Соответствует требованиям для применения в производственных и лабораторных помещениях «чистых помещений» любого назначения (фармацевтика, микробиология, микромеханика, микроэлектроника, медицина).

Плата подсветки питается безопасным напряжением 24 В постоянного тока. Управление зажиганием нужного цветового сигнала осуществляется подачей питания на соответствующий вывод. Монтаж панели осуществляется на поверхность стен и оборудования.

На базе этой конструкции будет выпускаться светильник для освещения рабочих поверхностей и внутренних объемов столов, передаточных шлюзов и окон, ламинарных боксов, технологического оборудования.

Светильник отличается от панели защитной пленкой и количеством выводов платы подсветки.

 © commeng.ru

Защитная пленка имеет клеевой слой для крепления. Ее поверхность не генерирует микрозагрязнений, имеет высокую стойкость к воздействию очищающих и дезинфицирующих веществ, применяемых в чистых помещениях.

Видеоотчет об испытаниях защитных пленок, проведенных при участии специалистов компании МикроТек (Москва) можно посмотреть на Youtube-канале COMMENG: как это сделано.
Источник: https://commeng.ru

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  • Нет аватара DTerentev
    01.04.2018:25:23

    Это тот случай, когда с использованием простой конструкции получили отличный результат. Пришлось, в основном, с оптикой повозиться, и еще ряд незаметных деталей изменили по сравнению с предыдущей версией.

    Мне самому очень нравится, что получилось (не всегда так бывает, к сожалению).

    Отредактировано: DTerentev~20:07 01.04.20
    #1193999
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