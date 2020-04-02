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Расположенный на правом берегу Северной Двины Архангельск — административный центр Архангельской области, огромного региона на севере Европейской части России. Город, основанный в 1584 году, традиционно считается столицей Поморья — самобытного региона на южном берегу Белого моря, отличающегося своей культурой и даже особым диалектом русского языка.

1. Сейчас Архангельск — крупнейший город Русского Севера, то есть северной части Европейской части России. С населением около 350 тысяч человек он опережает другие города региона — Мурманск, Петрозаводск, Вологду и др.

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2. Своим появлением Архангельск обязан реке Северная Двина. Город основан как морской и речной порт в устье реки. От него до Белого моря около 30 км по разветвлённому эстуарию.

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3. Гостиный двор — старейшее здание города, построенное на мысе Пур-Наволок в конце XVII века. В то время тут часто бывали купцы из Голландии, Англии, Дании и Норвегии, а Архангельск был центром внешней торговли России. От здания сохранилась только западная стена и северная башня. Гостиный двор — памятник архитектуры федерального значения, он был отреставрирован в 2000-х годах.

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4. Троицкий проспект — центральная улица Архангельска, которая повторяет изгиб Северной Двины. Длина проспекта — около 5 км.

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5. Архитектурный комплекс Николо-Корельского подворья на пересечении набережной Северной Двины и Банковского переулка. Эти здания построены в XVIII веке.

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6. Проспект Чумбарова-Лучинского чаще называют просто Чумбаровкой. По сути, это пешеходная улица-музей. Сюда переносят деревянные постройки старого Архангельска. Как и на многих других улицах Архангельска, раньше здесь был деревянный тротуар — пешеходы ходили по настилу, сколоченному из досок.

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7. Морской-речной вокзал Архангельска изображён на купюре 500 рублей.

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8. Дом книги выходит на площадь Ленина — главную площадь Архангельска, которая считалась центром города на протяжении веков. Современная застройка площади сложилась в 1970-х годах, когда здесь снесли старые постройки.

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9. Здание проектных организаций — 24-этажка на площади Ленина, построенная в 1983 году. Это самое высокое здание в городе.

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10. Народные названия этого здания — «Высотка», «Свечка» и даже «Шприц в небо».

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11. Здание проектных организаций стоит на пересечении Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, которые ограничивают площадь Ленина.

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12. Высота Здания проектных организаций — 85 метров, а с учётом мачты на крыше — 142 метра.

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13. Северодвинский мост открыт в 1964 году. Одна из секций моста — подъёмная, для пропуска судов, идущих по реке. Это самый северный разводной мост в мире.

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14. Панорама площади Ленина. На горизонте видны огни Соломбалы — исторического района Архангельска, расположенного на островах в дельте Северной Двины.

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15. Храм Успения Пресвятой Богородицы изначально был построен в 1740-х годах. Старое здание было разрушено в 1930-х. Затем храм был восстановлен в новом виде и открыт для служб в 2008 году.

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16. Вышка телецентра на улице Попова в квартале между Троицким проспектом и набережной Северной Двины имеет высоту 151 метр.

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17. На берегу Северной Двины построены современные жилые комплексы «Альфа» и «Омега Хаус», между ними — многофункциональный комплекс «Дельта».

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18. Архитектурные решения комплексов отмечены на фестивале «Зодчество» и конкурсе-смотре Международной ассоциации союзов архитекторов. Эксперты оценивали и благоустройство пешеходной набережной рядом со зданиями.

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19. Автомобильный Кузнечевский мост переброшен через реку Кузнечиху — рукав Северной Двины. Он соединяет Соломбалу с центром Архангельска.

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20. Архангельск — город с умеренным и влажным климатом. Тут очень переменчивая погода, а большое влияние на неё оказывают воздушные массы с Атлантики.

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21. Из-за высокой влажности и перепадов ночных и дневных температур весной тут бывают очень густые туманы.

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22. Краснофлотский мост — ещё один автомобильный разводной мост в Архангельске. Своё имя он получил по речному острову Краснофлотскому, через который он и проходит, соединяя берега Северной Двины. Если Северодвинский мост называют «старым», то открытый в 1990 году Краснофлотский — «новым».

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23. «Малые Корелы» — музей под открытым небом в 25 километрах к югу от Архангельска. Экспозиция музея — около 100 деревянных зданий. Самые старые постройки в коллекции датируются XVI веком.

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