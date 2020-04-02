Электропоезд «Ласточка» отправился в новый регион

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1 апреля состоялся первый регулярный рейс электропоезда «Ласточка», соединивший столицы Свердловской и Курганской областей. Таким образом, территория присутствия скоростных электропоездов, выпущенных на заводе «Уральские локомотивы», увеличилась до 20 регионов России.

На данный момент предприятие выпустило 163 электропоезда «Ласточка» различных модификаций и составностей, которые успешно зарекомендовали себя в качестве городских и пригородных электричек, межрегиональных экспрессов. В 2020 году ожидается запуск уральских поездов по маршрутам Барнаул — Новосибирск и Москва — Нижний Новгород.

Пятивагонный электропоезд «Ласточка» модификации ЭС2Г способен одновременно перевозить до 439 пассажиров. Вагоны оснащены кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов, местами для перевозки маломобильных пассажиров, площадками для размещения крупногабаритного багажа, а также выдвижными подножками для работы на низких платформах. В вентиляционных каналах вагонов установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания как вновь поступающего в состав воздуха, так и рециркулирующего потока. Эта особенность уральских электропоездов делает перемещение в них наиболее комфортным и безопасным.

«Расширение полигонов эксплуатации электропоездов „Ласточка“ демонстрирует заинтересованность перевозчиков в высоком уровне организации пассажирского движения на железной дороге, — отметил генеральный „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — Наши поезда давно доказали свое качество, надежность и положительный экономический эффект для регионов присутствия, именно поэтому многие территориальные власти активно прорабатывают вопросы приобретения нашего подвижного состава, а мы, в свою очередь, проектируем новые модификации электропоездов с учетом пожеланий заказчика».